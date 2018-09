Benigni recita l'Inferno a Apiro e Jesi

Roberto Benigni torna nelle Marche con una 'Lectura Dantis' dopo essersi esibito, nel 2015, ad Apiro (Macerata) al termine di un convegno di studi organizzato per commemorare i 750 anni dalla nascita del poeta.

Benigni sarà il 6 ottobre al Teatro Mestica di Apiro ed il 7 ottobre al Teatro Pergolesi di Jesi per il convegno internazionale "Letture dell'Inferno di Roberto Benigni", con letterati da varie università italiane e straniere (inglesi, belghe, olandesi, irlandesi, francesi, tedesche, austriache, spagnole e statunitensi). I Canti danteschi saranno approfonditi ed analizzati in un programma che vedrà, a coronamento di entrambe le giornate, lo stesso Benigni leggere il Canto VIII (quello degli iracondi e accidiosi) ad Apiro, e del Canto XXVI (quello dei consiglieri fraudolenti detto anche "Canto di Ulisse") a Jesi. Presiede il Comitato Scientifico Franco Musarra, professore emerito di Letteratura Italiana all'Università Cattolica di Lovanio e legato a Benigni da antica amicizia.