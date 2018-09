Assestamento Regione,via imposta benzina

(ANSA) - ANCONA, 12 SET - Via l'imposta regionale sulla benzina (che vale 4 milioni di euro annui) nell'assestamento del bilancio regionale, che risponde alle esigenze più urgenti espresse dai territori, mettendo a disposizione del sistema 50 milioni di euro. L'assestamento di bilancio 2018-2020 è stato approvato dalla Giunta regionale delle Marche, riunita questa mattina. "Una manovra - rileva l'assessore al Bilancio Fabrizio Cesetti - che unitamente alla variazione di bilancio varata il 6 agosto scorso e già all'esame del Consiglio regionale, assicura e mette a disposizione del sistema risorse per oltre 50 milioni di euro attraverso il finanziamento di una serie di interventi strategici". I settori più significativi di intervento sono sociale (4 milioni e 200 mila euro); per i danneggiati da emotrasfusioni 2 milioni e 300 mila euro; trasporti; aree protette e messa in sicurezza fiumi; qualità dell'aria; Protezione civile; cultura e turismo; sport; Comuni e Province.