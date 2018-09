A Cannes le anteprime FerrettiGroup

Ferretti Yachts, presente a Cannes con una flotta di 25 modelli, propone al Salone francese cinque anteprime mondiali: Ferretti Yachts 670, Custom Line 120', Custom Line Navetta 42, Riva 110' Dolcevita e Riva 66' Ribelle. Ferretti Yachts 670 propone in 67 piedi (20,24 metri) soluzioni tipiche di un'imbarcazione di maggior piedaggio. Custom Line 120' (primo Custom Line a portare la firma di Francesco Paszkowski Design) rielabora elementi del design automobilistico e dell'architettura residenziale. Custom Line Navetta 42 è la prima imbarcazione nella storia del marchio a superare le 300 GT. Riva 110' Dolcevita è la nuova ammiraglia della flotta in vetroresina. Riva 66' Ribelle si propone come novità assoluta, espressione della volontà di uscire dagli schemi. Costruito presso lo storico cantiere di Sarnico, è frutto della collaborazione con l' Officina Italiana Design.