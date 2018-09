Vinile-mania in 'consolle' a Gabicce

Il vinile torna 'in pista': sabato scorso è stato il protagonista assoluto della 13/a edizione del Remember Baia degli Angeli per salutare l'estate a inizio e fine stagione. Grande successo di pubblico per la serata 'Summer Goodbye' alla Baia Imperiale a Gabicce (PU). A fare girare i dischi, i dj Mozart e Rubens, icone della storia del clubbing che negli anni '70 e '80 importò dagli Usa la disco music. L'apertura è stata affidata a dj Mozart con il suo trascinante funky sound: pezzi indimenticabili per i cultori come 'Living in the jungle' di John Tropea e 'You got the stuff' di Bill Whiters. A seguire dj Rubens con una selezione di soul e, in chiusura Gigi Della Villa con alcuni classici della Baia di Bob&Tom. E proprio Gabicce si candida a 'capitale' del vinile con il mercatino e il festival Disco Diva che porta in piazza nomi della disco music internazionale. "Siamo già al lavoro per la 5/a edizione, dal 13 al 16 giugno prossimi", dice la direttrice artistica, Cristina Tassinari.