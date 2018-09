Moto: team Manzi,nessun esposto a Fenati

(ANSA) - BOLOGNA, 10 SET - La Forward Racing Team, la scuderia con cui corre il pilota riminese Stefano Manzi, non presenterà alcun esposto in Procura o agirà per vie legali nei confronti di Romano Fenati che, sul circuito di Misano Adriatico, ha messo la sua mano sul freno della moto di Manzi a oltre 200 chilometri all'ora. Lo ha detto, il presidente del team, Giovanni Cuzari replicando con un "no" all'ANSA sulla possibilitàdi portare la vicenda in un aula di Giustizia.

"No - ha puntualizzato - siamo comunque molto amareggiati, questi ragazzi vengono seguiti da tantissimi giovani che li vedono come eroi e devono essere di esempio. Quindi la storia si chiude qui: non fa più parte del nostro progetto. E' giusto che sia stato punito, non si può mettere a repentaglio la vita di colleghi che già la rischiano in pista".