Austriaci in vacanza a Pesaro da 43 anni

(ANSA) - PESARO, 10 SET - Da ben 43 anni Karl e Friedrike Oegerer, due coniugi austriaci hanno scelto Pesaro come meta delle proprie vacanze. La prima volta fu nel 1975 e da allora sono sempre ritornati, all'hotel Napoleon. Provenienti da Stadl, un Comune dell'Alta Austria, ogni anno 'scendono' a Pesaro per godersi un po' di relax sulle spiagge locali. A consegnare l'attestato di 'ospiti graditissimi' della città, il vices indaco Daniele Vimini che ha anche donato loro un cd con musiche di Rossini e un'opera in ceramica di Molaroni.