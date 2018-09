Agostini, da Fenati gesto pericoloso

(ANSA) - ROMA, 10 SET - "Bisogna avere la testa per fare il pilota; non riesco a capire il perché di un gesto così". Giacomo Agostini, ai microfoni di Radio Sportiva commenta l'episodio che ieri ha visto coinvolto Romano Fenati, il pilota di Moto2 che ha volontariamente toccato il freno di un avversario in gara a Misano. "Personalmente non sono per la ghigliottina, ma almeno per tutta questa stagione l'avrei allontanato. Anche la MV Agusta ha deciso di tutelarsi onde evitare altre problematiche, in fin dei conti ci sono tanti piloti che possono sostituirlo". Agostini, gigante della storia del motociclismo mondiale con i suoi 15 titoli iridati in bacheca, considerava Fenati "una promessa" ma aggiunge che "anche nella squadra di Valentino ha avuto problemi. Sembrava avere le doti per emergere, ma con questo gesto molto probabilmente perderà questa possibilità. E' un peccato, ma bisogna avere testa per fare il pilota".