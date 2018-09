Tentano furto 'con il buco', arrestati

(ANSA) - SAN BENEDETTO DEL TRONTO (ASCOLI PICENO), 8 SET - Agenti della squadra mobile di Ascoli Piceno e del commissariato di San Benedetto del Tronto hanno arrestato due uomini nella flagranza di reato di tentato furto pluriaggravato. Si tratta di un 52enne di origine siciliana, domiciliato a San Benedetto, e di un 58enne croato domiciliato a Colonnella (Teramo), entrambi con precedenti giudiziari. I due sono stati intercettati all'esterno di uno stabile dove si erano introdotti: una volta dentro avevano fatto con i loro attrezzi dei fori per penetrare in locali, che però in questo periodo non sono occupati: perciò non hanno potuto portare via nulla. Sequestrati gli attrezzi. I due sono stati rinchiusi nel carcere di Marino del Tronto.