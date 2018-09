Precipita da tetto, 15enne in ospedale

Salito sul tetto per recuperare una palla, un quindicenne è caduto da un'altezza di circa 8 metri, dopo avere perso l'equilibrio probabilmente per il cedimento di un mattone. Ha battuto la schiena ma è rimasto è rimasto sempre cosciente. Il fatto è accaduto nel pomeriggio in piazza Saba a Castelferretti. Il ragazzo è stato soccorso dal 118 e dalla Croce Gialla di Falconara e trasportato al Pronto soccorso dell'ospedale di Torrette in codice rosso. Si è alzata in volo anche l'eliambulanza, poi rientrata.