Ricci, Vitri nuovo sponsor Palas Pesaro

Alceste Vitri Group (refrigerazione industriale) è lo sponsor che darà il suo nome al Palasport di Pesaro, entrando anche nel consorzio Pesaro Basket e sostenendo la Vuelle. "Ci eravamo impegnati con la Vuelle - ha detto oggi il sindaco Matteo Ricci in un incontro stampa -. E serviva un nome autorevole per l'Astronave, uno dei tre palasport più importanti d'Italia, che può ospitare eventi di ogni tipo.

Volevo un'impresa legata al territorio. E da Vitri ho avuto grande attenzione". Alceste Vitri, affiancato dai figli Roberta e Alessandro, ha mostrato la maglia biancorossa numero uno, ricevuta dal capitano Andrea Ancellotti. "E' un progetto di co-marketing - ha spiegato Ricci -. Il concetto è che l'impianto sportivo della città può sostenere lo sport locale. Siamo partiti con la struttura più importante, ma presto ci saranno altre novità". "Sugli impianti stiamo continuando a investire.

Dalla copertura del Palas allo stadio Benelli, passando per nuova piscina, Campo Scuola, campo da rugby, vecchio hangar".