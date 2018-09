Morosetti, 800mila euro centro Alzheimer

Cassio Morosetti - storico vignettista della Settimana Enigmistica e autore dello sceriffo Botticella sul Corriere dei Piccoli - ha donato 800 mila euro al Comune di Jesi, sua città natale, per realizzare un nuovo centro per l'Alzheimer. Il disegnatore, ormai 96enne, che vive a Milano dagli anni '40, ha firmato oggi l'atto di donazione presso uno studio notarile della città lombarda, presente il sindaco di Jesi Massimo Bacci. La somma permetterà la costruzione della nuova struttura, con arredi, impianti ed attrezzature, a completare il servizio di assistenza offerto dal centro demenze aperto provvisoriamente in via San Giuseppe nel 2017. "Un grande atto di mecenatismo - il commento di Bacci - con il quale Morosetti vuole farsi ricordare dalla sua città natale che, come mi ha confidato, non è stata riconoscente con lui quando, negli anni '40, tornò dalla guerra". Nato a Jesi nel 1922, volontario di guerra sul fronte libico-egiziano, fu catturato dagli inglesi nel 1943.