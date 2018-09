Cc sventano assalto gioielleria

I carabinieri di Osimo hanno sventato un assalto la scorsa notte al centro commerciale Grotte Center di Camerano: intorno alle 2 è scattato l'allarme antifurto sulla linea telefonica 112 e i militari sono intervenuti presso il centro commerciale, dove ignoti erano riusciti ad entrare dopo aver forzato le porte d'ingresso laterali e poi si erano introdotti nel negozio "Blue Spirit" asportando orologi e monili in oro ed argento. All'arrivo dei carabinieri, i malfattori si sono dati alla fuga attraverso i campi, abbandonando la refurtiva e riuscendo a far perdere le proprie tracce. Le ricerche, tuttora in corso, hanno sinora fornito esito negativo. Dal modus operandi e da alcune azioni similari, non si esclude che possa trattarsi della stessa banda che il 3 settembre ha assaltato il distributore di carbirante in via Jesina a Castelfidardo.