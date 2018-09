Per Leonardo attività didattica Urbino

"Vedere, mesurare et bene extimare": questi i compiti affidati a Leonardo dal Duca Valentino nel giugno 1502 quando occupò alcune città del Montefeltro e volle fare una stima degli edifici e delle fortificazioni, tra cui il Palazzo Ducale di Urbino e la Fortezza Albornoz. Stima che Leonardo riportò in un taccuino ora custodito in Francia. In occasione del quinto centenario della morte (che cade nel 2019), la Galleria Nazionale delle Marche ha dedicato a Leonardo l'attività didattica 2018-2019, presentata oggi: ben 18 percorsi educativi, in parte gratuiti e in parte a basso costo (da 1 a 3,50 euro a studente), della durata di circa due ore ciascuno, che comprendono lezioni, percorsi in galleria, attività ludiche e di laboratorio, prenotabili dalle scuole di ogni ordine e grado, consultando il sito www.gallerianazionalemarche.it. "I ragazzi delle scuole - ha detto il direttore Peter Aufreiter - rappresentano circa un terzo dei nostri 200 mila visitatori all'anno".