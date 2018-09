Incensurati vendevano hascisc a minori

C'erano numerosi minorenni tra i clienti di due giovani incensurati di Ascoli Piceno, una 24enne e un 30enne, arrestati per detenzione di hascisc a fini di spaccio. A scoprirlo sono stati i carabinieri di Ascoli Piceno che hanno documentato una fiorente attività di cessione di stupefacenti. Dopo giorni di servizi e controlli, durante i quali sono stati fermati e identificati ragazzini trovati in possesso di hascisc, i militari hanno fatto irruzione in un appartamento nel centro storico dove sono stati trovati i due ascolani. Dalla perquisizione sono saltati fuori 70 grammi di hashish, centinaia di euro in contanti, probabile provento dello spaccio, un bilancino elettronico di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. Tutto il materiale è stato sequestrato e i due ragazzi sono finiti agli arresti domiciliari per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti con l'aggravante di aver venduto droga a minorenni.