Festa doppia laurea Cina-Unicam

Si è tenuta presso l'Università di Jilin in Cina, la festa del diploma dedicata ai laureati del secondo ciclo del progetto congiunto "Biotechnology Bachelor Degree Cooperative Education Project" tra la Jilin Agricultural University e l'Università di Camerino, che prevede l'erogazione del corso di laurea in Biotechnology, parallelo a quello UniCam, ma tenuto in inglese interamente in Cina, e con l'opportunità di ottenere il doppio titolo. I docenti Unicam si sono recati in Cina per tenere tutte le attività didattiche secondo un calendario stabilito: 68 gli studenti che hanno conseguito il titolo di studio, 15 dei quali hanno conseguito anche il double degree, sia il diploma rilasciato dalla Jilin Agricultural University sia quello di Unicam.