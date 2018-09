Concerto a Jesi ricorda Michele Scarponi

Il ricordo del campione marchigiano Michele Scarponi, vincitore del Giro d'Italia nel 2011 e capitano dell'Astana morto il 22 aprile del 2017 in un incidente stradale a Filottrano, rivive domani sera in Piazza Federico II a Jesi con il concerto "Giro d'Italia. Canzoniere in musica" della folk rock band Têtes de Bois e con la partecipazione del giornalista Marco Pastonesi e del vignettista Sergio Staino. Il concerto è organizzato nell'ambito del 18/o Festival Pergolesi Spontini per la "Settimana dello Sport" in collaborazione con l'assessorato allo Sport e Turismo del Comune di Jesi. Sarà presente per l'occasione il fratello di Michele, Marco Scarponi, in qualità di presidente della Fondazione Michele Scarponi onlus. Il concerto del Festival racconta la storia d'Italia attraverso l'amore per la bicicletta e le canzoni dedicate ai campioni del Giro d'Italia, dal 1909 la più importante competizione ciclistica a tappe del Bel paese.