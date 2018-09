Operaio muore dopo caduta altezza 8 mt

Un uomo di 54 anni di Castel di Lama è morto questa mattina in un incidente sul lavoro avvenuto in un cantiere a Ripatransone (Ascoli Piceno). La vittima stava eseguendo, per conto di una ditta esterna, un intervento al tetto dello stabile quando, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, è precipitato da un'altezza di circa otto metri. Inutili i soccorsi del personale del 118. L'operaio è deceduto a causa delle gravi lesioni alla testa riportate dopo la caduta.