Caduta pezzetti viadotto, intervento Vvf

Intervento dei vigili del fuoco per verifiche statiche sul viadotto di Pontelungo ad Ancona dopo che un passante aveva trovato alcuni calcinacci nella strada sottostante all'altezza dello svincolo per Candia. Il ponte non presenterebbe problemi strutturali e i pezzetti caduti riguarderebbero l'intonaco di cornicione dove appoggia il guardrail nella parte esterna del viadotto in prossimità di un pilone. Le parti pericolanti sono state rimosse. Addetti dell'Anas sono già al lavoro per ripristinare la 'testatina' da cui provenivano i brandelli di cemento: l'inconveniente potrebbe essere stato causato dalle vibrazioni prodotte dagli equilibratori dei macchinari utilizzati per riasfaltare il tratto stradale in questi giorni.