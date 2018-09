Matrimonio a piedi nudi a Smerillo

(ANSA) - SMERILLO (FERMO), 4 SET - A Smerillo, il Tibet delle Marche, con un panorama a 360 gradi sull'Appennino e sulle valli del Fermano, anche un matrimonio è occasione di un contatto vero con la natura. Occasione colta dai giovanissimi sposi Alfredo Cortellucci, fotografo naturalista e Beatrice Rutkowski, ballerina ed artista, che hanno deciso di dire il loro sì nel parco della Fessa di Smerillo, dove la loro storia è nata, e di farlo a piedi nudi. Un paio d'anni fa Alfredo e Beatrice avevano partecipato al laboratorio di Barefoot, la passeggiata a piedi nudi, organizzata nell'ambito del Festival Le Parole della Montagna.

Un'iniziativa poi sfociata nella prima scuola di camminata a piedi nudi del Centro Italia, dopo l'esperienza collaudata in Trentino. Il sindaco Antonio Vallesi ha realizzato sul prato della Fessa una palestra di esercitazione per la camminata scalza, con un percorso composto da diversi materiali, dal più morbido al più impegnativo per i piedi nudi, da percorrere con gradualità.