A Ancona 1.037 candidati a test Medicina

(ANSA) - ANCONA, 4 SET - Erano presenti 1.037 candidati per il test di ingresso dei corsi di Medicina e Chirurgia e Odontoiatria della Facoltà di Medicina dell'Università Politecnica delle Marche. La prova su è svolta nelle 17 aule nei poli Eustachio e Murri a Torrette di Ancona: 150 i posti disponibili (più 10 extra Ue) e 20 per Odontoiatria. Nelle aule presidiate da una commissione di vigilanza erano al lavoro 165 unità di personale. Il test ha avuto inizio alle 11 ed è terminato alle 12.40, i candidati avevano 100 minuti per rispondere alle domande, in totale 60 quesiti a risposta multipla. Il 18 settembre 2018, il Cineca, per conto del Miur, pubblica esclusivamente il punteggio ottenuto dai candidati secondo il codice etichetta sul sito www.universitaly.it, nell'area riservata ai candidati. Il 28 settembre i candidati possono prendere visione del proprio elaborato, del proprio punteggio e della propria scheda anagrafica. Il 2 ottobre 2018 viene pubblicata la graduatoria nazionale di merito nominativa.