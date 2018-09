Voucher asili nido per 515 famiglie

Sono 515 le famiglie che riceveranno i voucher della Regione per gli asili nido per un valore complessivo di un milione di euro dal Por Marche Fse 2014-2020.

Approvata la graduatoria dell'Avviso pubblico per l'erogazione di voucher alle famiglie per servizi educativi 0-36 mesi autorizzati ed accreditati. "Una iniziativa per aiutare le giovani coppie che lavorano, dopo l'esperienza molto positiva dello scorso anno, con alcuni miglioramenti. Si andrà avanti anche l'anno prossimo" annuncia l'assessore Loretta Bravi. Por Marche Fse 2014-2020 ammonta ad un milione di euro e il valore massimo del voucher concesso è di 2.000 euro, da spendere per 10 mensilità nell'anno educativo settembre 2018-luglio 2019.

Possono accedere ai voucher famiglie e coppie conviventi con figli da tre a 36 mesi di età, che frequentano nidi e centri per l'infanzia, nidi domiciliari e sezioni primavera pubblici o privati accreditati. I genitori devono essere occupati e avere un Isee non superiore ai 25 mila euro.