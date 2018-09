Nuova residenza Castelfidardo, 88 posti

Passano da 45 della vecchia struttura a 88 i posti letto disponibili nella nuova residenza casa di riposo 'Ciriaco Mordini' inaugurata dal Comune a Castelfidardo: una struttura antisismica, con servizi all'avanguardia, gestita per l'amministrazione guidata dal sindaco M5s Roberto Ascani, dalla Coos Marche. Secondo la ripartizione, con convenzioni e tariffe biennali bloccate, ospiterà 37 persone della cooperativa, 25 dell'Asur, 20 del Comune oltre a sei anziani negli alloggi. Alle camere a due posti, con bagni interni, si aggiungono tre mini-appartamenti per coniugi non autosufficienti. "Un investimento da 5 milioni di euro - ha detto all'inaugurazione il presidente della Regione Luca Ceriscioli - che garantisce una qualità importante con incremento dei posti letto disponibili". "Il contributo - ha aggiunto - tramite convenzioni è essenziale per il funzionamento delle strutture. In tre anni abbiamo aumentato di 1.500 i posti letto, sicuri di fare una cosa buona per il nostro territorio".