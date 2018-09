Caporalato nel Maceratese, due denunce

Pagati la metà rispetto al compenso previsto dal contratto nazionale, con lavoro effettivo di durata doppia rispetto a quello regolare e senza dispositivi di protezione. Queste, secondo gli accertamenti dei carabinieri di Civitanova Marche, erano le condizioni di lavoro di 13 braccianti - quattro regolari, nove con richiesta d'asilo in corso - di varia provenienza (Pakistan e Centro Africa) alloggiati tramite Onlus, identificati mentre viaggiavano a bordo di furgone, seguito da un elicottero dell'Arma e fermato a San Firmano di Montelupone, dopo una giornata di raccolta dell'insalata. Assunti da un'azienda agricola, avevano un salario di 5 euro l'ora e lavoravano fino a dieci/dodici ore al giorno rispetto alle sei e mezza previste.

L'autista del furgone e il titolare della ditta, pakistani, sono stati denunciati per 'caporalato' cioè intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. L'impresa, il cui furgone è stato sequestrato, è stata multata per 17.300 euro.