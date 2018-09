Bombe d'acqua, due salvati da sottopassi

Secondo giorno consecutivo di grossi disagi nelle Marche a causa del maltempo, con allagamenti di strade, cantine e sottopassi, piante e fango in strada nell'Anconetano, nel Maceratese e nel Fermano. Due le auto con persone a bordo salvate in sottopassi invasi dall'acqua dai vigili del fuoco a Porto Sant'Elpidio e a Porto San Giorgio dove ci sono state della bombe d'acqua che hanno causato infiltrazioni d'acqua anche in un centro commerciale di Porto San Giorgio. Molti interventi tra Montegranaro e Sant'Elpidio a Mare per allagamenti di scantinati: piante e fango sono finiti anche sulla Provinciale Mezzina. A Jesi sono state una trentina le uscite dei pompieri per liberare cantine, strade da rami e per soccorrere persone bloccate in ascensore da black-out: alcuni sottopassi sono stati chiusi. Nel Maceratese decine di interventi soprattutto tra Corridonia e Petriolo: rami e piante caduti sulla Ss77 tra Corridonia e Morrovalle. Su Civitanova Marche si è abbattuta una grandinata.