Tartaruga 'Snow' rilasciata a Pesaro

La Fondazione Cetacea di Riccione in collaborazione con la Capitaneria di Porto-Guardia Costiera di Pesaro, ha rilasciato in mare una tartaruga della specie "caretta caretta", di circa 30 cm al carapace. La tartaruga "Snow", come altri numerosi esemplari rinvenuti vivi e spiaggiati alla fine di febbraio lungo la costa da Ravenna ad Ancona, era stata recuperata a Rimini in stato di ipotermia, e affidata al Centro di recupero, cura e riabilitazione delle tartarughe di Riccione. Dopo sei mesi di cura, il rilascio è infatti avvenuto nel tratto di mare antistante località Baia Flaminia con l'ausilio di una motovedetta della Guardia Costiera a due miglia e mezza dalla costa. L'evento è stato preceduto da un momento divulgativo di carattere ambientale a favore di adulti e bambini, al fine di sensibilizzare la popolazione all'uso responsabile del mare e del suo habitat.