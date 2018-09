Sospetta scrapie, gregge sotto sequestro

Gregge posto sotto sequestro a Castelluccio di Norcia per sospetti casi di scrapie, malattia che colpisce gli ovini ed è trasmissibile tra animali. Il Comune ha emesso un'ordinanza in cui si intima all'allevatore marchigiano, tra le altre cose, di identificare tutti i capi presenti nel gregge, isolare pecore e agnelli presunti malati da quelli sani, non far entrare in contatto il gregge con altri presenti nei pascoli limitrofi di Castelluccio e di comunicare "tempestivamente" al Servizio veterinario l'eventuale decesso delle bestie. Inoltre, il latte prodotto non potrà essere utilizzato per alimentazione umana.

Nuove disposizioni il Comune le emanerà sulla base dei risultati degli esami che sono in elaborazione presso l'Istituto superiore di sanità.