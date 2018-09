Martina, congresso Pd prima di europee

(ANSA) - PESARO, 1 SET - Il congresso del Pd "lo faremo prima delle elezioni europee, ma è già iniziato un lavoro sui temi per ricollegare il partito al Paese. Dopo il forum di Milano in programma a fine ottobre, chiameremo migliaia di persone in piazza per costruire l'alternativa". Così Maurizio Martina, intervenuto alla festa dell'Unità di Pesaro. E pur dicendosi pronto a "fare ancora il mio mestiere, darò un contributo", il mio lavoro di segretario termina con il prossimo congresso e sono concentrato nell'esercitare appieno il mio ruolo adesso".

"Non mi convince la discussione sul cambiamento del nome e del simbolo del partito - ha aggiunto -. Si deve partire da un progetto che risponda alle inquietudini di questo tempo". Ma soprattutto "cC'è un rischio democratico e l'unità è un valore.

Non facciamo discussioni politiciste che coinvolgono solo pochi.

A me interessa recuperare i nostri elettori che guardano altrove o si astengono".