Branchesi è 'Ambasciatrice di Urbino'

(ANSA) - URBINO, 1 SET - L'astrofisica Marica Branchesi è stata nominata "Ambasciatrice di Urbino nel mondo" dal Consiglio comunale riunito in seduta solenne nella Sala Serpieri del Collegio Raffaello. "Provo una forte emozione - ha detto - perché questa è la mia città. Cercherò di portare l'immagine di Urbino nel mondo, così come la diversità del mondo a Urbino, anche se basta la foto della città per mostrare la sua bellezza e la sua arte".

"Ho lavorato tanto e con tanta passione. Oggi gli scienziati vengono visti come dei geni isolati, mentre sono delle persone normali...la gente dovrebbe cercare di ascoltare gli scienziati, così come gli scienziati dovrebbero imparare a parlare alla gente", ha aggiunto, parlando del suo successo internazionale la scienziata, inserita da Time tra le 100 persone più influenti del mondo per i suoi studi sulle onde gravitazionali.

"Marica Branchesi è l'opposto di me" ha commentato Vittorio Sgarbi, assessore alla Cultura di Urbino.