Vini bianchi italiani più venduti mondo

Italia batte Francia e si afferma sui mercati mondiali quale primo paese esportatore di vini bianchi fermi, per volume e valore. E' quanto emerge da un'indagine Nomisma Wine-Monitor presentata oggi al convegno 'Bianco come il vino', organizzato dall'Istituto Marchigiano Tutela (Imt) vini nell'ambito di Collisioni Jesi e dei festeggiamenti per i 50 anni del Verdicchio dei Castelli di Jesi. Il vino bianco fermo italiano, con un valore di 1,287 miliardi di euro l'anno, è il più venduto al mondo e fa meglio della Francia, al secondo posto con 1,276 miliardi di euro, ma che ci sovrasta per vendite di rossi e bollicine. Seguono Nuova Zelanda (688 milioni), Spagna (323 milioni), Germania (317 mln) e Australia (273). Crescono in generale nel mondo i consumi di vino bianco, trainati dalle consumatrici e dai giovani che prediligono un gusto più leggero e fruttato. Secondo il focus di Nomisma, negli ultimi 5 anni i bianchi fermi italiani sono cresciuti nell'export del 26% contro +16% dei rossi.