Università,54 mln investimenti strutture

(ANSA) - ANCONA, 31 AGO - Nuove edificazioni e riqualificazioni per avere circa 900 posti letto in più, di cui 650 (strutture donate dalle Province di Trento e Bolzano e posti letto della Protezione civile a Camerino) già pronti, efficientamenti energetici, adeguamenti sismici e manutenzioni straordinarie: fondi europei, statali e regionali che la Regione Marche, attraverso Erdis, sta investendo nelle strutture universitarie marchigiane oltre 54 milioni di euro. Nella questa cifra rientrano anche i 3 milioni per laristrutturazione del Collegio Tridente di Urbino e i 19 milioni per uno studentato da circa 88 posti letto nell'ex convento del Buon Pastore nel centro di Ancona, i cui lavori si concluderanno nel luglio 2019.

I restanti 32 milioni sono distribuiti sui vari progetti dei quattro atenei marchigiani. "Si conferma il massimo impegno della Regione - dice il presidente Ceriscioli - nel riqualificare gli edifici dedicati agli studenti universitari.

Sosteniamo con convinzione il progetto dell'Erdis".