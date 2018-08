Al via progetto 'Falconara Ambiente'

Il sindaco di Falconara Marittima, città che ospita il sito di Api Raffineria, Stefania Signorini lancia il progetto 'Falconara Ambiente': nuovi sensori per rilevare la presenza nell'aria di sostanze inquinanti finora non monitorate, un'unità mobile per campionamenti nei luoghi non coperti dalle stazioni fisse di rilevamento e una App per segnalare le esalazioni direttamente all'Arpam, ai vigili del fuoco, all'Ispra e agli altri enti competenti e attivare risposte concrete. L'obiettivo è migliorare la vivibilità di un territorio che convive con un impianto petrolchimico, potenziando "il sistema di rilevamento degli inquinanti, acquisendo anche ulteriori informazioni" spiega Signorini, che ha ottenuto la disponibilità dell'Arpam a offrire supporto tecnico-scientifico. La nuova App sarà messa a punto con le risorse interne del Comune, "per finanziare la restante parte del progetto chiederò che vengano utilizzate le imposte legate all'attività di raffinazione e sui carburanti".