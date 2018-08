A14 code e rallentamenti,verso normalità

Quattro km di coda in direzione sud, e code a tratti tra San Benedetto e Fermo in direzione nord. E' la situazione del tratto meridionale dell'A14 nelle Marche, dopo i giorni di 'calvario' tra Marche e Abruzzo dovuti alla chiusura della carreggiata sud della galleria 'Castello' a Grottammare, danneggiata da un incendio la scorsa settimana.

Intorno alle 12:30 è stato aperto il cosiddetto 'mini-tunnel' nella carreggiata sud della galleria, riservata al solo traffico leggero. Dopo qualche ora di difficoltà il traffico ha cominciato a fluire in maniera più regolare. I mezzi pesanti debbono uscire a Pedaso e percorrere la SS16, ma anche in questo caso il traffico è intenso, ma scorrevole.