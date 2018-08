Morto ex sindaco Tolentino Nicola Comi

E' morto Nicola Comi, 78 anni, ex sindaco di Tolentino dal 25 luglio 1980 al 4 agosto del 1985, ma anche ex consigliere comunale e assessore e dirigente del Pci. A riferirlo in una nota di cordoglio il Comune di Tolentino che si è attivato per mettere a disposizione una sala istituzionale dove allestire la camera ardente. Alla seduta del Consiglio comunale stasera sindaco e il presidente dell'assemblea chiederanno di osservare un minuto di silenzio.

"Comi - ricorda l'amministrazione - ha lavorato per moltissimi anni all'Ospedale Ss Salvatore come cardiologo". Lascia la moglie Antonia Benedetti, i figli Francesco già vicesindaco di Tolentino, consigliere regionale e segretario regionale del Pd e Silvia, medico di anestesia e rianimazione cardiochirurgica degli Ospedali Riuniti di Ancona. "Sono profondamente addolorato - dice il sindaco Giuseppe Pezzanesi -: è scomparsa una persona che come me, si è impegnato e ha lavorato con grande passione per far crescere e migliorare la nostra Città".