Reddito inclusione,3.455 famiglie Marche

Sono attualmente 3.455, circa il triplo rispetto allo scorso marzo, le famiglie povere residenti nella Marche che beneficiano del reddito d'inclusione (Rei), le persone coinvolte sono 10.506, sempre il triplo rispetto all'ultima rilevazione, mentre l'importo medio mensile del sostegno economico è salito a 267 euro dai 256 di cinque mesi fa. "Migliora la conoscenza del Reddito di inclusione nelle Marche - commenta il presidente della Regione Luca Ceriscioli - e cresce il numero di nuclei familiari che ne beneficiano.

Avevamo l'obiettivo di diffonderne la conoscenza e le iniziative messe in campo stanno dando buoni risultati. Si tratta di un vero e proprio sistema capillare sul territorio, che non si limita alla semplice erogazione di un contributo, ma ha come suo cardine la condivisione di un progetto personalizzato con ciascun beneficiario, al fine di garantire una formazione utile e un inserimento stabile nel mondo del lavoro".