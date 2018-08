Incendio danneggia cucina ristorante

Un incendio, con ogni probabilità scaturito da un corto circuito riguardante apparecchiature elettriche tra cui frigo e friggitrici, ha provocato ieri sera danni molto gravi alla cucina del ristorante trattoria Dionea a Castelfidardo in via Settimio Soprani, che in quel momento era chiuso. Le fiamme, circoscritte e spente dai vigili del fuoco di Osimo e Ancona intervenuti con due autobotti, hanno generato molto fumo che si è propagato anche in un'abitazione limitrofa al locale dove una donna è rimasta lievemente intossicata dal fumo. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Osimo per ricostruire con precisione la causa dell'incendio. Sono in corso i rilievi dei tecnici per valutare l'agibilità dei locali cucina della trattoria.