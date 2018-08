Crollo ponte, ad Ancona nessun criticità

"Tutti gli enti proprietari delle strade hanno in corso una costante attività di monitoraggio sulle opere viarie effettuata mediante verifiche visive e strumentali" nella provincia di Ancona; "le infrastrutture risultano censite in apposite schede periodicamente aggiornate e in atto non vengono segnalate situazioni di criticità". E' emerso nella riunione convocata dal Prefetto Antonio D'Acunto per una "disamina dello stato delle principali arterie in ambito provinciale e delle relative opere infrastrutturali". Al vertice hanno partecipato rappresentanti di Regione Marche, Anas, Comune e Provincia di Ancona, il direttore 7/o tronco Società Autostrade, i dirigenti del Compartimento e della Sezione Polizia Stradale e il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco. Il prefetto "ha evidenziato l'esigenza di un aggiornato quadro della situazione, al fine di valutare la sussistenza di eventuali problematiche, sottolineando il valore dell'attività di prevenzione a tutela della pubblica incolumità".