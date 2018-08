Sindaci Fermano,indennizzo da Autostrade

"Situazione insostenibile" sull'A14 e sulla viabilità ordinaria dopo l'incendio nella galleria "Castello" a Grottammare, con "serie ripercussioni e gravi disagi al territorio ancora in questi giorni e sicuramente nei prossimi". Lo rilevano i sindaci dei maggiori Comuni del Fermano, Paolo Calcinaro di Fermo, Nicola Loira di Porto San Giorgio e Nazareno Franchellucci di Porto Sant'Elpidio, intenzionati a chiedere "un equo indennizzo alla Società Autostrade per i disagi che questa situazione ha riverberato sui nostri territori, che ha congestionato la SS16, richiedendo l'impiego del personale delle polizie municipali, a regolamentare la viabilità alternativa, dare indicazioni e assistenza agli automobilisti". I sindaci oparlano di "una situazione che sembrava potesse risolversi in poco tempo invece sta evolvendo ogni giorno, con decisioni repentine ma ancora non risolutive fra chiusure e aperture dei caselli autostradali nel giro di poche ore", creando criticità alle città interessate.