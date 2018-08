Prefetto,riunione su manutenzione strade

(ANSA) - ANCONA, 28 AGO - Il prefetto di Ancona Antonio D'Acunto ha indetto per domani alle 11 presso il Palazzo del Governo, una riunione per una aggiornata disamina dello stato di manutenzione delle principali arterie viarie e delle relative infrastrutture in ambito provinciale. All'incontro sono invitati a partecipare i rappresentanti di Regione Marche, Provincia di Ancona, Comune di Ancona, Anas, Autostrade per l'Italia, nonché il dirigente del Compartimento Polizia Stradale per le Marche.