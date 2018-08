Master Unicam per start up culturali

Ferita dal sisma del 2016, l'Università di Camerino non si è mai fermata e ora mette in campo un'offerta formativa altamente professionalizzante volta al rilancio e allo sviluppo dei territori dell'entroterra appenninico. L'Anno Accademico 2018-2019 si apre con il Master Universitario di primo livello "Manager dei processi innovativi per le start-up culturali e creative", con lezioni ad Amandola (Fermo). Un progetto ampio ma mirato, dicono da Unicam, che punta a far ripartire concretamente lo sviluppo imprenditoriale delle zone montane delle Marche colpite dal sisma. L'iniziativa è frutto dell'impegno sinergico di Università di Camerino, Comune di Amandola e Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno. L'iscrizione al Master è gratuita, in quanto interamente sostenuta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno.