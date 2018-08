Verso impugnativa legge no inceneritori

Il Ministero dell'Ambiente intende proporre in Consiglio dei Miistri l'impugnativa della legge n.

22 del 2018, approvata all'unanimità dal Consiglio regionale a giugno, che esclude la combustione dei rifiuti, ad eccezione del bio-metano. Lo ha comunicato all'aula il presidente Ceriscioli, rendendo noto il contenuto di una lettera del Ministero.

Ceriscioli, dopo avere ricordato che la legge "sancisce ancora una volta la scelta della Regione di puntare sulla raccolta differenziata e sul riuso", ha fatto un appello ai rappresentanti delle forze politiche di opposizione in Consiglio regionale, Lega e M5s, che sono al Governo nazionale affinché l'impugnativa non proceda. Secondo il Ministero, alcuni articoli della legge regionale sono in contrasto con la competenza esclusiva dello Stato in materia ambientale. "Paradossale che un governo a guida di M5s, che da sempre si pronuncia contro l'incenerimento, debba essere quello che va a impugnare la nostra legge".