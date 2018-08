Us Open: Giorgi al secondo turno

(ANSA) - ROMA, 27 AGO - Esordio vincente per Camila Giorgi nell'Us Open di tennis. L'unica azzurra in azzurra in gara nello slam statunitense ha sconfitto per 6-4, 6-1, la 16enne Whitney Osuigwe, promessa statunitense che era in gara con una wild card. La marchigiana troverà al secondo turno chi uscirà promossa da una sfida tra Venus Williams e la russa Svetlana Kuznetsova.