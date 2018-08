Al via 4/9 torneo calcio 'Noi in gioco'

(ANSA) - ANCONA, 27 AGO - Il 4 e 5 settembre ad Ancona si svolgerà la 6/a edizione dell'iniziativa 'Noi un gioco per la Macroregione Adriatico Ionica' che intende promuovere l'incontro tra giovani di Ancona e Spalato con un torneo di calcio in due fasi che si concluderà a Spalato l'11 settembre. Rivolta ai giovani calciatori nati nel 2005 e 2006, è incentrata sul tema 'Lo sport, ponte tra i mari, ponte tra generazioni', per sensibilizzare le nuove generazioni sulla Macroregione in continuità con gli Youth Games of the Adriatic and Ionian Region. Illustrata ad Ancona, è promossa dall'Associazione sportiva Giovane Ancona Calcio con la Regione Marche, l'Arcidiocesi di Ancona-Osimo, il Coni, il Comune, la Camera di Commercio di Ancona, il Segretariato per l'Iniziativa Adriatico-Ionica e dall'Autorità portuale. "Un'occasione - ha detto l'arcivescovo di Ancona-Osimo, mons. Angelo Spina - per ribadire che l'unione tra i popoli non è basata solo sull'economia ma su relazioni umane e sull'alleanza tra generazioni.