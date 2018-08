Ad Ancona 900mila euro Ue Italia-Croazia

Ammontano a 900mila euro i finanziamenti dalla Commissione europea ottenuti dal Comune di Ancona ha ottenuto per tre progetti europei di cooperazione territoriale transfrontaliera nell'ambito del primo bando del programma Interreg Italia-Croazia: un record regionale e anche tra i primi in Italia nella tornata del programma. Ad essere stati finanziati sono: il progetto E-chain per interconnettività e innovazione nei trasporti intermodali adriatici (partner la città di Spalato e le Università di Trieste e Rijeka), il progetto Ecomap per migliorare le condizioni dell'ambiente marino e costiero con l'uso di tecnologie innovative e sostenibili (partner gli Istituti Oceanografici italiano e croato, il Comune di Podstrana, l'Università di Ferrara) e il progetto Zero Waste Blue per la promozione di eventi sportivi e turistici ambientalmente sostenibili (partner Regioni Veneto, Emilia-Romagna e Molise, la Città di Opatija, l'Università di Rijeka e la Regione di Dubrovnik).