Scontro frontale all'alba, grave anziano

Un anziano è rimasto gravemente ferito in uno scontro frontale all'alba tra la vettura che guidava e un altro veicolo su cui viaggiavano cinque ragazzi, tre dei quali hanno riportato solo ferite lievi.

L'incidente, per cause in corso d'accertamento, è avvenuto a Sirolo al km 3 della Sp 2. Dopo l'impatto, l'uomo è rimasto incastrato tra le lamiere della sua Fiat Uno. E' stato estratto dall'abitacolo dai vigili del fuoco e soccorso dal personale sanitario del 118 che lo ha poi trasportato in ospedale ad Ancona: non sarebbe in pericolo di vita. I pompieri hanno messo in sicurezza la sede stradale per consentire la ripresa della circolazione dei veicoli. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per i rilievi del caso.