'Bazar' droghe per rave, segnalati da Cc

Una decina di grammi di marijuana, sei di hashisc, spinelli confezionati, dosi di cocaina e anfetamina. Sono sostanze stupefacenti sequestrate dai carabinieri di Cingoli a otto ragazzi tra i 18 e i 26 anni, provenienti dal Maceratese e da varie regioni italiane, diretti a un rave party in un casolare di Cingoli: sono stati segnalati alle prefetture competenti per uso di droghe. Dopo la notizia della festa in una zona montuosa del circondario i militari della Compagnia di Macerata hanno intensificato i controlli anti-droga. A casa di un 28enne del Maceratese, finito agli arresti domiciliari, sono stati trovati 300 gr di marijuana, materiale per confezionare dosi e alcune migliaia di euro. Un altro 28enne di Macerata, è stato denunciato per possesso di un coltello a serramanico. Agli accertamenti hanno collaborato militari delle stazioni di Appignano, Apiro e Treia, del 7/o reggimento carabinieri Friuli Venezia Giulia", il Nucleo cinofili di Pesaro con il cane Artur e finanzieri di Macerata.