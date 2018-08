Astrofisica ambasciatrice Urbino mondo

Il primo settembre prossimo il Consiglio comunale riunito in seduta solenne conferirà il riconoscimento di 'Ambasciatrice di Urbino nel mondo' all'astrofisica urbinate Marica Branchesi del Gran Sasso Science Institute dell'Aquila, nominata tra le 100 personalità più influenti dalla rivista Time e nel 2017 indicata tra i dieci scienziati più influenti dalla rivista Nature per il suo contributo alla scoperta delle onde gravitazionali. La cerimonia si terrà nella Sala Serpieri del Collegio Raffaello. Il titolo, aveva motivato il Consiglio in un ordine del giorno approvato, viene attribuito "per il contributo incisivo che apporta allo sviluppo della ricerca scientifica grazie alla sua professionalità e dedizione allo studio e per la conseguente prestigiosa promozione del nome di Urbino nel mondo". "Grazie a lei - ha osservato il sindaco Maurizio Gambini - il nome della nostra città ha avuto rilievo sulla stampa mondiale e con questo riconoscimento diventerà la portavoce ufficiale della nostra bella Urbino".