A fuoco bosco Genga, chiesto Canadair

Ancora fiamme a Colle Ameno di Genga dove ieri pomeriggio era divampato un incendio causato da un fulmine che ha distrutto due ettari di bosco. Le fiamme hanno avuto una recrudescenza e quattro squadre di vigili del fuoco stanno ancora intervenendo per spegnerle in collaborazione con i carabinieri Forestali di Sassoferrato, Fabriano, Genga e Frasassi i quali hanno raggiunto con un Defender, attraverso mulattiere impervie e un lungo percorso a piedi fuori sentiero, la parte sommitale del fuoco aprendo un percorso per i pompieri.

Le operazioni di spegnimento sono effettuate dall'alto con un elicottero ed è stato chiesto il coinvolgimento di un Canadair.

Il fuoco ha interessato un'area particolarmente impervia sulla sommità della falesia in zona di protezione integrale del Parco naturale Gola della Rossa e di Frasassi e area floristica protetta. Ora riguarda un'area con vegetazione di pineta e ceduo di latifoglie e le fiamme in alcuni tratti stanno salendo pericolosamente dal suolo alle chiome.