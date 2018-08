Vaccini: ok Commissione testo unificato

(ANSA) - ANCONA, 23 AGO - Via libera a maggioranza, con il voto contrario di M5s e Lega Nord, da parte della Commissione consiliare regionale Sanità delle Marche al testo unificato di due proposte di legge che modificano l'ordinamento giuridico regionale in tema di vaccinazioni, sancendo l'obbligo vaccinale per avere accesso ai nidi e ai vari servizi per l'infanzia.

L'atto passa ora all'esame del Consiglio regionale appositamente convocato lunedì 27 agosto. "Siamo intervenuti - spiega il presidente della Commissione e relatore di maggioranza Fabrizio Volpini (Pd) - per fare chiarezza sui servizi educativi alla luce della confusione creata dalla circolare del ministro e dopo l'approvazione, da parte di uno dei rami del Parlamento, del rinvio di un anno per l'obbligo vaccinale per i servizi educativi". Di parere completamente opposto Romina Pergolesi (M5s), relatrice di minoranza. "Non c'è emergenza, non ci sono epidemie in corso. Il monitoraggio regionale delle reazioni avverse un punto debole di questa amministrazione".