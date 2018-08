Incendi, a fuoco chiesta pentecostale

A fuoco i locali di una chiesa pentecostale in via Di Vittorio, alla periferia di Ancona. Le fiamme si sarebbero sviluppate da un ripostiglio adiacente ai locali adibiti a edificio di culto, forse a causa di un corto circuito. Quando l'incendio è divampato nella chiesa si trovavano una trentina di persone, tra cui molti bambini, che stavano pregando quando la luce è andata via e le stanze sono state invase dal fumo. I fedeli, per lo più africani, sono fuggiti, intanto un passante aveva chiamato i vigili del fuoco che hanno domato il rogo e verificato la stabilità della struttura.