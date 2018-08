Bloccato per furto, si sfoga con Ps

Bloccato e portato in Questura per un piccolo furto, un trentenne si è sfogato con i poliziotti, ai quali ha raccontato di una vita poco felice, chiedendo di poter restare un po' di tempo con loro. E' successo oggi ad Ancona. La pattuglia della Volante, che aveva ultimato il servizio e si apprestava ad andare via, ha accolto la richiesta ed è rimasta con l'uomo per quasi un'ora, durante la quale lo hanno ascoltato, ma anche redarguito. Al momento dei saluti sono stati ringraziati dal trentenne: "voi siete delle forze...le forze del bene".